"هدنة الفيفا" للاعبي فانتازي دوري روشن: احذروا الهلال!

تحذير!!

تأتي فترة التوقف الدولية، كي يخوض المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027، فرصة ذهبية للاعبي فانتازي دوري روشن لمراجعة أنفسهم قبل 10 جولات على النهاية.

جول كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة بدوري روشن برعاية أمازون السعودية، منذ بداية الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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احذر الهلال

على الميدان، بات تتويج الهلال باللقب مسألة وقت إذا يبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف قبل 10 جولات على النهاية.

هذا التتويج المنتظر، ومع تحقيق الفريق الانتصار تلو الآخر، يمنح المدرب البرتغالي جورج جيسوس، فرصة المداورة في المباريات المتبقية للفريق.

وما يعزز من هذا التوجه الذي يمكن للمدرب البرتغالي أن يتبعه هو أنه سيركز على مباريات دوري أبطال آسيا، حيث وصل إلى نصف النهائي وتنتظره مواجهة صعبة أمام العين الإماراتي.

لذلك فإن النصيحة لكل لاعبي الفانتازي ألا تشمل تشكيلتهم الكثير من لاعبي الهلال، وأن يكتفوا على الأكثر بلاعب واحد من الزعيم الهلالي.

حان وقت الوايلد كارد

ثاني النصائح التي يمكن تقديمها، هي أنه إذا لم تكن قد فعلت "الوايلد كارد" فقد حان وقته، خاصة وأن هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكن لك أن تستقدمهم في تشكيلتك وأسعارهم مناسبة.

وتألق العديد من اللاعبين في الجولات الأخيرة، وحققوا نقاطًا جيدة مع رخص أسعارهم مثل: السنغالي حبيب ديالو، نجم الشباب، والحارس مايلسون سانتوس، نجم التعاون، وزياد الشافعي لاعب أبها، وبالطبع عبد الرزاق حمد الله فنقاطه مضمونة.

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