هدف يهدد سالم الدوسري وماريجا في الهلال .. "كسر مضاعف بالحوض"

على طريقة تم وصفها بأنها تشبه أهداف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سجل النجم الشاب محمد القحطاني، هدفًا رائعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في شباك أبها.
القحطاني البالغ من العمر 20 سنة، سجل هدفه في الدقيقة 11 من عمر مباراة الهلال وأبها، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
جماهير الهلال من ناحيتها، لم تقم بتفويت هذا الهدف الرائع؛ من أجل الإشادة بنجمهم الصاعد، والهجوم على سالم الدوسري والمالي موسى ماريجا، ثنائي الفريق الأول.
وكتب حساب باسم ثابت عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هدف محمد القحطاني.. هذه اللقطة لو يسويها ماريجا، سيأتيه كسر مضاعف بالحوض".
أما حساب أبو مرزوق كتب: "محمد القحطاني لو استمر يلعب.. اتوقع يأخذ الخانه من سالم الدوسري"، كما أجمع آخرون على أن اللاعب الشاب، سيغني الزعيم الهلالي، عن إشراك عبدالله الحمدان، في مركز الجناح مجددًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تشيلسي وفالنسيا وقاهر برشلونة .. فرق لم تصل إلى رصيد هالاند التهديفي هذا الموسم!
- فضيحة التسجيلات وأموال الأهلي وقنبلة الهلال .. عندما تقتحم "الرشوة" نزاهة الدوري السعودي
- فينيسيوس جونيور على حق: رابطة الدوري الإسباني تسهل مشكلة العنصرية لن توقفها
- قبل نهائي الأبطال .. مع معاناة بيب جوارديولا ضد برايتون، إنتر يحقق الألقاب في إيطاليا!
- تسع سنوات من السيطرة .. رأس راموس الذهبية أعادت ريال مدريد لطريق الأمجاد!