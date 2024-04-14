هدف مُبهر واقتحام الملعب .. رقم قياسي جديد لليونيل ميسي خلال فوز إنتر ميامي أمام كانساس سيتي

النجم الأرجنتيني يواصل كتابة التاريخ

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الانتصار على نظيره كانساس سيتي، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي واصل تألقه رفقة فريقه إنتر ميامي، حيث يتصدر ترتيب الدوري الأمريكي حاليًا برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

هدف مُبهر واقتحام للملعب

سجل ميسي هدفًا رائعًا أبهر الجميع به في مباراة كانساس سيتي بالدقيقة 51، عن طريق تسديدة يسارية صاروخية، أسكنت شباك الحارس الذي لم يستطع التصدي لها.

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وعبرت الجماهير عن إعجابها الشديد بالهدف الذي سجله ميسي، حيث جاء عن طريق تسديدة غير متوقعة من خارج منطقة الجزاء.

واقتحم 2 من مشجعي إنتر ميامي ملعب المباراة، من أجل التقاط صورًا تذكارية مع ميسي، قبل أن يتدخل رجال الأمن الذين قاموا بإبعاد المشجعان.

أرقام رائعة لميسي

ونجح ميسي في الوصل إلى الهدف السادس له هذا الموسم رفقة إنتر ميامي، كما أنه وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 9 بصناعته 3 أهداف.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 828 في مسيرته، ليكون أصغر لاعب يصل إلى هذا العدد في سن الـ36 عامًا.

ورفع ليونيل ميسي رصيده التهديفي مع إنتر ميامي إلى 18 هدفًا، ليحتل المركز الثاني خلف مواطنه جونزالو هيجواين صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف مع الفريق الأمريكي برصيد 29 هدفًا.