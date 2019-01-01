هدف ميسي في بيتيس هو الأجمل في 2019 وفقًا لجائزة راديو كتالونيا

لوحة ميسي الفنية أمام بيتيس تأخذ جائزتها الأولى

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حصل هدف ليونيل ميسي الرائع في شباك ريال بيتيس على جائزة تروفيو كوبالا الصادرة عن راديو كتالونيا في نسختها الحادية عشر.

وتختص هذه الجائزة بالهدف الأجمل على مستوى الموسم الرياضي كاملًا في جميع أنحاء إسبانيا وقارة أوروبا.

وفي نسخة هذا العام، حصل هدف ميسي الخيالي في مرمى ريال بيتيس والذي سجله في ملعب فيامارين خلال منافسات الدوري الإسباني على الجائزة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وكان هدف ميسي عبارة عن لقطة بماركة مسجلة باسمه، حيث رفع الكرة من فوق الحارس الذي لم يكن متقدمًا عن مرماه إلا بخطوتين.

ووصلت الكرة لميسي من تمريرة راكيتيتش عند حدود منطقة الجزاء، ليرسلها بلمسة واحدة دون أن يستلم بكرة ساقطة من فوق الحارس استدعت تصفيقات جميع الحاضرين.

وفاز جاريث بيل بالجائزة نسخة العام الماضي عن هدفه الرائع في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا من ضربة خلفية مزدوجة.

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يذكر أن لاعبي برشلونة قد فاوزا بالجائزة في ثلاثة مناسبات فقط، أندريس إنييستا في 2012، وأليكسيس سانشيز في 2014، وليونيل ميسي في 2015.