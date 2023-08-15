هدف مفاجئ .. الهلال يقترب من استبدال المعيوف بقائد المعجزة

تامر أبو سيدو
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الهلال لم يُغلق بعد ملف الانتقالات

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رغم وصوله للصفقة الأجنبية السادسة بضم نيمار وألكسندر ميتروفيتش عمليًا، إلا أن الهلال لم يُغلق بعد ملف سوق الانتقادات استعدادًا للموسم الجديد وبل وتحرك نحو هدف مفاجئ تمامًا.

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الهلال دعم كافة خطوطه باستثناء حراسة المرمى، حيث يثق بالثنائي عبد الله المعيوف ومحمد العويس، لكن يبدو أن أخطاء الأول خلال البطولة العربية وعدم جاهزية الثاني دفعت الإدارة للاقتناع بطلب المدرب جورج جيسوس الذي كشفت عنه مصادر صحفية مع بداية توليه مهمة تدريب الفريق.

هذا الطلب هو التعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد، إذ أفاد الصحفي أحمد العجلان من صحيفة الجزيرة السعودية أن النادي العاصمي دخل في مفاوضات متقدمة وجدية للتعاقد مع ياسين بونو حرس مرمى إشبيلية.

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بونو، الذي قاد المغرب لتحقيق المعجزة في كأس العالم قطر 2022، ارتبط سابقًا بالانضمام إلى النصر لكن المفاوضات لم تنجح، وقد قيل أن السبب هو رفض اللاعب الرحيل عن أوروبا في هذا الوقت.

يبدو أن توالي انتقال النجوم لدوري روشن أقنع بونو بالموافقة على اللحاق بهم، ولذا قد يكون الصفقة السابعة للهلال هذا الصيف.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 73337كريم بنزيما
  • 7329خاليدو كوليبالي
  • 11290روبرتو فيرمينو
  • 5704نجولو كانتي
  • 13346مارسيلو بروزوفيتش
  • 24372صفقة أخرى
135378 الأصوات

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