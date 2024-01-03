هدف مذهل وتحطيم الأرقام .. مبابي يقود باريس للسوبر الفرنسي بأداء ممتع

كيليان مبابي يواصل الإمتاع مع باريس

قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة كأس السوبر الفرنسي، في مباراة تألق فيها النجم الفرنسي ليحقق البطولة رقم 13 له رفقة الفريق الباريسي.

وفاز باريس على نظيره تولوز بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ماذا قدم مبابي أمام تولوز بكأس السوبر الفرنسي؟

لعب مبابي المباراة بالكامل، وسجل الهدف الثاني لباريس، وأهدر فرصة محققة واحدة، وسدد الكرة 3 مرات منهم مرتين على المرمى.

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صنع مبابي فرصتين للتهديف، ولمس الكرة 53 مرة، ونسبة تمريراته الصحيحة هي 89%، ووقع في التسلل 3 مرات.

إجماليًا كان مبابي أحد نجوم المباراة، حيث قدم أداء ممتع رفقة زملائه، ليقود الفريق الباريسي لتحقيق كأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز

مبابي يُهدف ويحطم رقم تاريخي

ونجح مبابي في تسجيل هدفًا بالدقيقة 44 من زمن المباراة على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما قام بمراوغة مدافعي المنافس، ثم سدد الكرة في الزاوية اليسرى لحارس تولوز.

هدف مبابي في مرمى نادي تولوز، رفع من حصيلته التهديفية على ملعب "حديقة الأمراء" إلى 111 هدفًا، ليكون هو الهداف التاريخي لنادي باريس على ملعب حديقة الأمراء.