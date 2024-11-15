بسبب هدف ليفاندوفسكي.. صحفي برشلوني: فلورنتينو بيريز تلاعب بتقنية الفيديو!

ريال مدريد محل الجدل دائمًا حتى في مباريات المنافسين

يبدو أن برشلونة وبيئته من متابعين وصحفيين لم يتخطوا إلى الآن إلغاء هدف روبرت ليفاندوفسكي على ملعب أنويتا "ريالي أرينا" والذي ترك النادي الكتالوني لهزيمته من ريال سوسييداد 1-0 في الدوري الإسباني.

صحفي "سبورت" إيفان سان أنطونيو، فتح النار على ريال مدريد واتهم رئيسه فلورنتينو بيريز بتوجيه تقنية الفيديو "الفار" لصالح النادي الملكي.

وكتب سان أنطونيو في عموده بالصحيفة الكتالونية: "لقد كان بيب جوارديولا محقًا حين قال إن برشلونة إذا أراد الفوز، فعليه أن يكون متفوقًا كثيرًا على منافسيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "علينا الفوز على الخصم والفوز على الـفار الذي أدى إلى فوز ريال مدريد بلقب الدوري الموسم الماضي، صحيح أن برشلونة لم يقدم أفضل موسم له لكن في كل مرة حاول الفريق الارتقاء فإن الفار يقوم بهدمه".

وأضاف: "إنه الفار الذي قام فلورينتينو بيريز في موسم الوباء بتكييفه لصالحه وانتهى به الأمر لتحقيق الدوري بسببه.. والآن يقنعنا بتشويه نظام يتمتع بدقة عالية وإيهامنا أن التقنية هي من أخطأت بينما الحكم كان المخطئ".

وأكد سان أنطونيو أن "التحكم في قرار الآلة مكلف أكثر بكثير من التحكم في قرارات الرجال، وفي الجانب الأخير لا يوجد منافس لفلورنتينو بيريز على الإطلاق".

وشدد سان أنطونيو على أن ما جرى في ملعب أنويتا هو بمثابة "درس جديد لفليك.. أنه لكي تفوز مع برشلونة عليك أن تتفوق على منافسك بمراحل".