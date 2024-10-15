فيديو | خير سفير للكرة السعودية .. هدف لابورت أمام صربيا يساهم في تأهل إسبانيا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

مدافع النصر يقدم نفسه بأفضل صورة مع منتخب بلاده..

لا يزال المدافع الإسباني إيميريك لابورت؛ محترف النصر السعودي، يقدم نفسه بصورة مميزة مع منتخب بلاده، منذ الانتقال لدوري روشن في صيف 2023.

صاحب الـ30 عامًا شارك اليوم الثلاثاء، في فوز لاروخا أمام صربيا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح محترف النصر المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بفضل رأسية متقنة منه بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى. (شاهد الهدف)

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وأعقب هدف لابورت، ثنائية من ألفارو موراتا وأليخاندرو باينا في الدقيقتين 65 و77 من عمر المباراة، لتتأهل إسبانيا بشكل رسمي إلى ربع نهائي البطولة القارية.

هذا الفوز رفع رصيد إسبانيا للنقطة العاشرة في صدارة مجموعتها، فيما تليها الدنمارك بسبع نقاط، ثم صربيا بأربع نقاط وأخيرًا سويسرا بنقطة وحيدة.

يذكر أن لابورت انتقل للعالمي في الميركاتو الصيفي 2023 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في خطوة عرضته للكثير من الهجوم.

لكن تحول الهجوم لإشادات واسعة من الصحف الإسبانية والعالمية بعدما ساهم بقوة في تتويج منتخب بلاده بطلًا لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" في يوليو الماضي.