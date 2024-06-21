"هدف كريستيانو رونالدو الكبير يقترب من النصر!" .. وكيل لاعبين يفجرها

صفقة ضخمة على الأبواب..

أثار وكيل لاعبين، الجدل في الشارع الرياضي السعودي "عامة"، وفي الأوساط النصراوية "خاصة"؛ بشأن إحدى الصفقات الكبرى، خلال صيف العام الحالي.

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي أعقبه العديد من الأسماء الكبرى.

وفي هذا السياق.. ألمح وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، إلى انتقال النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، إلى الملاعب السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السفاعي نشر صورة فيرنانديش، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"؛ معلقًا عليها بالقول: "لم يعد هُناك صعب علينا"؛ في إشارة واضحة إلى قدوم اللاعب، إلى المملكة.

Snapchat

ويعتبر النجم البرتغالي، أحد أكبر أهداف نادي النصر، في صيف العام الحالي؛ حيث أكدت العديد من التقارير العالمية، على أن المفاوضات مع اللاعب، جاءت بطلب "شخصي" من رونالدو.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال برونو فيرنانديش إلى النصر - إذا تمت -؛ قد تتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو تقريبًا؛ وهو السعر الذي حدده مانشستر يونايتد، في وقتٍ سابق.