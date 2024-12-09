فيديو | "يحمل ملامح من أبيه" .. هدف "عبدالعزيز" نجل ياسر القحطاني مع أكاديمية مهد يحصد تفاعلًا كبيرًا

"عبدالعزيز" يشارك في بطولة مهد القارات خلال الفترة الحالية والتي يشارك بها أشبال مانشستر سيتي كذلك..

"ذاك الشبل من ذاك الأسد"، حيث يشق "عبدالعزيز" نجل ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، طريقه حاليًا في عالم الساحرة المستديرة من بوابة أكاديمية "مهد" السعودية، التي تعمل على تطوير المواهب منذ الصغر.

القحطاني "الأب" كان قد بدأ مسيرته في الملاعب مع نادي القادسية ومنه للهلال في عام 2005، والذي قضى بقميصه بقية مسيرته قبل الاعتزال في عام 2018، وإن كان أعير خلال تلك الفترة للعين الإماراتي لمدة موسم وحيد (2001-2012).

وخلال الفترة الحالية يخوض نجله بطولة "مهد القارات" التي يشارك بها كذلك أشبال صن داونز الجنوب إفريقي، مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

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ونجح عبدالعزيز في إحراز ضربة جزاء خلال فوز مهد أمام صن داونز بنتيجة (4-3) في ركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1)، خلال منافسات اليوم الأول من البطولة.

ورغم أن الهدف كان من ركلة جزائية إلا أن الجماهير تفاعلوا معه، مؤكدين أنه يحمل بعض جينات لعب "ياسر"، من ناحية طريقة التعامل بهدوء مع اللعبة وكذلك التسديد بالقدم اليسرى.

يذكر أن ياسر القحطاني كان قد صال وجال في الملاعب بقميص الهلال محققًا عدة بطولات، على رأسها خمسة ألقاب دوري سعودي، وسبعة كأس ولي العهد، ولقبين من كأس الملك.