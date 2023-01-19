"هدف رائع ولكن في مرمى ريال مدريد".. فيورنتينا يخطط للتخلص من يوفيتش

صفقة فاشلة حتى بعد رحيله!

يبدو أن الصربي لوكا يوفيتش لن يكون بنفس القدر من الربحية الذي استهدفه ريال مدريد حين ضمه في 2019 من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ذلك أنه بخلاف عدم نجاحه فنيًا في ريال مدريد، فإنه غير ناجح في أن يثبت نفسه حتى في فيورنتينا، الذي يخطط للتخلي عنه في الشتاء!.

ما هو مؤكد أن فيورنتينا يريد التخلص منه في ظل تسجيله 3 أهداف فقط في 16 مباراة بالدوري، مدرب الفيولا فينتشنزو إيتاليانو سئم من الفرص التي منحها للصربي دون استغلال.

ريال مدريد كان يطمح حين تخلى عن يوفيتش لفيورنتينا أن يجلب منه مردودًا ماليًا مقبولًا يعوض الخسارة المالية التي أنفق فيها الملكي 60 مليون يورو حين جلبه من ألمانيا، لذلك أصر على وضع شرط يضمن له الحصول على 50% من قيمة إعادة البيع إذا قام فيورنتينا بتسويقه.

صحيح أن فيورنتينا يخطط لبيعه، ولكن يبدو أن الظروف لا تبشر برقم كبير في الميركاتو الشتوي، ولذلك فالمبلغ الذي سيدخل خزائن ريال مدريد لا يرجح أن يكون كبيرًا.