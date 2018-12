هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي

أحرز جابريال جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، هدف التقدم على إيفرتون في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

جيسوس منح التقدم لمانشستر سيتي بعد 22 دقيقة في رحلة عودة السيتزنز لصدارة البريميرليج.

ويعد هذا هو الهدف الثاني للبرازيلي في البريميرليج والأول له منذ أغسطس الماضي وبعد صيام دام 11 مباراة كاملة و487 دقيقة و18 تسديدة على المرمى.

وكان آخر هدف أحرزه جيسوس في مرمى هدرسفيلد في 19 أغسطس الماضي.

