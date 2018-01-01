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الدوري الإنجليزي الممتاز

هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي

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مهاجم مانشستر سيتي سجل ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري أمام إيفرتون

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أحرز جابريال جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، هدف التقدم على إيفرتون في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

جيسوس منح التقدم لمانشستر سيتي بعد 22 دقيقة في رحلة عودة السيتزنز لصدارة البريميرليج.

ويعد هذا هو الهدف الثاني للبرازيلي في البريميرليج والأول له منذ أغسطس الماضي وبعد صيام دام 11 مباراة كاملة و487 دقيقة و18 تسديدة على المرمى.

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وكان آخر هدف أحرزه جيسوس في مرمى هدرسفيلد في 19 أغسطس الماضي.

ليوري ساني صنع الهدف لجيسوس ليصبح مساهمًا في 9 أهداف خلال  آخر 7 مباريات لمانشستر سيتي مسجلًا 5 وصانعًا 4.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي قد يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي حال حقق الفوز على إيفرتون.

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