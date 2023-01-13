هدف برشلونة وليفربول يتورط في فضيحة تزوير الأعمار

تحدثت تقارير عن تورط موهبة بوروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو في قضية تزوير الأعمار المشتعلة حالياً في الكاميرون.
وجاءت بطولة وسط إفريقيا تحت 17 عاماً لتكشف عن قيام عدد كبير من لاعبي الأسود غير المروضة بتزوير أعمارهم ليكونوا أصغر سناً ويشاركوا مع بلادهم.
وكشفت "ديلي ميل" أن موكوكو هو أحدث المتهمين في تلك القضية، وأن اللاعب الذي تحت أنظار أندية مثل برشلونة وليفربول ونيوكاسل ليس في الثامنة عشر ولكن بالثانية والعشرين.
وتحصلت " Laola1 details" النمساوية على شهادة ميلاد اللاعب الأصلية من والده بالتبني، الأمر الذي رفض الاتحاد الألماني التعليق على صحته للديلي ميل.
يذكر أن دورتموند في 2017 أكد الاتحاد الألماني براءته من الاتهامات بتسجيل نفس اللاعب بدون التأكد من تاريخ ميلاده، ونشر بياناً بالأمر عبر صحيفة "بيلد".
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