هدف الهلال أو خيار آخر .. نونو سانتو يضع خيارين لتعويض حجازي

أحمد رفعت
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الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتحسان التمبكتي

تعرف على موقف الاتحاد من تعويض حجازي

يبحث نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي عن التعاقد مع مدافع مميز، من أجل تعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي، الذي تعرض للإصابة التي ستجعله يغيب مدة طويلة عن الملاعب.

ويعاني حجازي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على أقل تقدير، تعرض لها في ختام دوري روشن السعودي 2022-2023.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، متمسك بالتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الشباب، الذي يستهدفه أيضًا نادي الهلال من أجل التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن  سانتو أكد لإدارة الاتحاد على أنه في حالة فشل المفاوضات مع تمبكتي، يجب التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة القادمة، من أجل اللحاق بمعسكر الفريق الذي سيقام في الطائف.

وسيقوم الاتحاد بإسقاط اسم حجازي من كشوفات الفريق، على أن تتم إعادة قيده في فترة الانتقالات الشتوية 2024، بعد تعافيه من الإصابة.

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