هدف الهلال والأهلي .. خطوة أولى من نجم الدوري الإيطالي للانتقال إلى النصر!

أحمد فرهود
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النصر يتفاوض على صفقة جديدة من الدوري الإيطالي

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يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على حسم صفقة عالمية جديدة من الدوري الإيطالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، في الصيف الحالي؛ وهو متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ18 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن رغبة قوية من العالمي؛ للتعاقد مع الإسباني لويس ألبيرتو، متوسط ميدان نادي لاتسيو الإيطالي.

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وأشار جاليتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى إعطاء ألبيرتو، الضوء الأخضر إلى النصر؛ لبدء التفاوض على الانضمام إلى صفوف الفريق.

ومن ناحيته.. رحب مجلس إدارة لاتسيو، بـ"التخلي" عن نجمه الإسباني، في الصيف الحالي؛ إذا وصل عرض مالي مرضي.

جدير بالذكر أن لويس ألبيرتو، كان هدفًا كبيرًا للنادي الأهلي، في الأسابيع القليلة الماضية، كما ارتبط اسمه في بداية الميركاتو الصيفي الحالي، بالهلال والدحيل القطري.

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89819 الأصوات