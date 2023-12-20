هدف الهلال والاتحاد .. لاعب برشلونة يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

إصابة قد تحرمه من الانتقال إلى الملاعب السعودية في الميركاتو الشتوي

يستعد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، للخضوع إلى "عملية جراحية"؛ بسبب الآلام التي يُعاني منها، منذ فترة طويلة.

برشلونة يُعاني من كثرة الإصابات، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يفتقد حاليًا لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط بابلو جافي وبيدري رودريجيز.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، مساء اليوم الأربعاء، سيضطر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير أيسر نادي برشلونة؛ للخضوع إلى عملية جراحية في ظهره؛ بعد فشل "العلاج التحفظي".

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الصحيفة أشارت إلى أن ألونسو خضع لـ"علاج تحفظي" في الأيام الماضية، في محاولة للعودة سريعًا إلى الملاعب؛ إلا أن الآلام ظلت تلاحقه؛ ليضطر إلى اتخاذ قرار إجراء العملية.

وكشفت عن أن مدة غياب الظهير الأيسر الإسباني المخضرم، عن الملاعب بعد العملية الجراحية؛ ستتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي إكرام كونور، كان قد أعلن عن رغبة 3 أندية سعودية؛ هي الهلال والاتحاد والاتفاق، في التعاقد مع ماركوس ألونسو، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".