هدف النصر السابق يوافق على الانتقال إلى الشباب .. صفقة من الدوري الإنجليزي

صفقة عالمية على أبواب نادي الشباب

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حصل نادي الشباب السعودي، على "موافقة" أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الشباب ينافس حاليًا على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية؛ حيث تأهل إلى ربع النهائي، متصدرًا للمجموعة الثالثة، التي ضمت النصر السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "التليجراف"، موافقة النجم البرازيلي ويليان، جناح نادي فولهام الإنجليزي، على الانضمام إلى الليث الشبابي، بداية من الموسم الجديد 2023-2024.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ويليان "اتفق" مع إدارة فولهام، على تجديد عقده والبقاء مع الفريق الأول؛ إلا أن مكالمة من مسؤولي الشباب، غيرت رأيه تمامًا.

وأوضحت أن الشباب، عرض على النجم البرازيلي، ضعف راتبه الذي يحصل عليه من الفريق الإنجليزي؛ وهو ما جعله يوافق على الفور، في انتظار بدء المحادثات الرسمية بين الناديين.

جدير بالذكر أن ويليان البالغ من العمر 34 سنة، والذي كان هدفًا كبيرًا للنصر منذ أكثر من عام تقريبًا، انضم إلى نادي فولهام في صيف 2022؛ مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 6 آخرين، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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