هدف النصر الآسيوي: لا أريد الحديث عن مستقبلي الآن

النصر يريد ضم لاعب يُمكنه اللعب في دوري أبطال آسيا

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يسعى النصر للتعاقد مع لاعب آسيوي ليستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا، حيث تنص لوائح البطولة على مشاركة 6 أجانب بينهم آسيوي، وسيُسجله بدلًا من سيكو فوفانا الذي بات على أعتاب الرحيل.

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التقارير الصحفية الأخيرة أكدت موافقة فوفانا على الانتقال إلى الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم يُحدد حتى الآن إن كان النصر سيضم لاعبًا جديدًا بدلًا منه أم يُعيد قيد حارس مرماه دافيد أوسبينا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ يناير 2023.

النصر استهدف التعاقد مع عدد من اللاعبين الآسيويين، لضم أحدهم خلال يناير الجاري، أبرزها الأسترالي هاري سوتار مدافع ليستر سيتي الإنجليزي والمتواجد حاليًا في قطر حيث يخوض مع منتخب بلاده غمار بطولة كأس آسيا 2023، وقد نجح الفريق في الوصول إلى دور الـ8.

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سوتار، وحسبما أفادت شبكة "ESPN"، طلب من وكيله عدم إقحامه في أي حديث عن مستقبله حتى انتهاء مشواره في كأس آسيا، وأضاف قائلًا لنفس الشبكة "لا أريد الاستماع حقًا لأي شيء يخص مستقبلي طالما أنا هنا. تركيزي الكامل يجب أن يكون على المباريات هنا في كأس آسيا".

يُشار إلى أن المدافع الأسترالي لم يلعب مع فريقه الإنجليزي سوى 3 مباريات هذا الموسم، مما عزز الإشاعات حول رحيله وسط اهتمام النصر ورينجرز الأسكتلندي.

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