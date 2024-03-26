هدف السعودية على رأسهم.. 5 لاعبين يستهدف برشلونة التخلص منهم في الميركاتو!

هل من الممكن أن يرحل كل هؤلاء؟

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يطمح برشلونة لاستدرار قيمة 200 مليون يورو من تركه لبعض اللاعبين المخطط لبيعهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

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صحيفة "سبورت" تتحدث عن 5 أهداف أساسية يسعى برشلونة لبيعها من بين لاعبيه سواء الموجودين حاليًا في الفريق، أو أولئك الذين سيعودون من الإعارات.

البداية من أنسو فاتي الذي رغم عدم مشاركته بالشكل الكبير مع نادي برايتون، إلا أن المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي يريد جعل عقده دائمًا مع فريق هوف أند ألبيون.

ثم يأتي الحديث عن إريك جارسيا، رغم عدم مشاركته لدقائق عديدة مع جيرونا بل إنه بالكاد حصل على ما هو أقل من 2000 دقيقة مع مفاجأة الموسم في الدوري الإسباني، برشلونة لن يمانع أبدًا في رغبة ميشيل بقاء إريك جارسيا بعقد دائم.

ثم يفكر برشلونة في رحيل أحد قلبي دفاعه جول كوندي وأندرياس كريستنسن، لكن لن يفرط فيهما معًا على الأرجح وفقًا لتوجهات الإدارة الرياضية بقيادة ديكو.

كليمون لونجليه أيضًا لغز كبير سيوضع على طاولة برشلونة، الذي على الأرجح سيستجيب لأول عرض للمدافع الفرنسي يصل إليه بشكل رسمي بعد عودته من إعارته إلى أستون فيلا.

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الهدف الأكثر سخونة هو رافينيا، الذي يبدو الهلال السعودي راغبًا في ضمه، ومؤخرًا أشيعت تقارير عن تقديم 100 مليون يورو من أجله، قيمة لن يكون برشلونة مستعدًا لرفضها على الإطلاق خصوصًا مع توهج لامين يامال الواضح وهو اللاعب الذي ينشط في نفس موقع رافينيا بالملعب.

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