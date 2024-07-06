هدف الدوري الإنجليزي الساخن يعرض نفسه على ريال مدريد وعملاق آخر!

مدافع برازيلي من طراز ممتاز..

يبدو مدافع نوتنجهام فورست، البرازيلي موريلو، من الأهداف الساخنة في الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا للموسم الرائع الذي قدمه في 2023-2023.

تشيلسي أكثر الراغبين في ضم اللاعب، كي يحل محل تياجو سيلفا الذي عاد إلى الدوري البرازيلي من حيث أتى بعد مسيرة طويلة مع "البلوز".

نوتنجهام فورست بدوره لا يسعى لبيعه بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة كفيلة بتحقيق مكسب هائل للنادي الإنجليزي.

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نوتنجهام جلب موريلو من كورينثيانز البرازيلي مقابل 12 مليون يورو، وهي قيمة لا توازي إطلاقًا مع ما يتوقع فريق المدرب نونو سانتو الحصول عليه من صفقة بيع البرازيلي.

أما اللاعب نفسه، فتذكر صحيفة "سبورت" أن لديه وجهتين فقط في ذهنه، عرض نفسه عليهما بالفعل، وهما مانشستر سيتي وريال مدريد.