هدف الأهلي .. مهاجم برينتفورد يفتح الباب أمام الانتقال إلى السعودية بـ"شرطين"!

هدف الأهلي حدد شرطين لاختيار فريقه الجديد

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تحدث المهاجم الإنجليزي إيفان توني، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ بالتزامن مع أنباء رغبة النادي الأهلي السعودي، في التعاقد معه.

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الإعلامي بن جاكوبس أعلن في وقتٍ سابق، اهتمام الأهلي بـ"التعاقد" مع توني في صيف 2024؛ وسط مطالبات من إدارة ناديه برينتفورد الإنجليزي، بالحصول على مبلغ 80 مليون يورو، أي أكثر من 380 مليون ريال سعودي.

وفي هذا السياق.. فتح المهاجم الإنجليزي في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، الباب أمام الرحيل عن برينتفورد؛ سواء في الشتاء الحالي أو الصيف القادم.

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وحدد توني في تصريحاته، "شرطين" لاختيار وجهته الجديدة؛ وهما الانضمام إلى فريق كبير ينافس على الألقاب والبطولات، أو الرحيل إلى نادٍ يدفع له أموالًا طائلة.

ويقول إيفان توني البالغ من العمر 27 سنة، عن هذا الأمر: "إذا جاء فريق ما، ودفع لي المال المناسب.. فمن يدري!".

جدير بالذكر أن توني، يلعب في صفوف نادي برينتفورد منذ صيف 2020؛ مسجلًا 68 هدفًا وصانعًا 21 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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