“هدفه أفضل من ميسي ورونالدو وزيدان”.. بيل يثير الجدل بصمته!

بيل يثير الجدل...

أثار جاريث بيل، لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز الأسبق، الجدل بشأن الهدف الأفضل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستضاف الحساب الرسمي للبطولة الأوروبية، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاريث بيل، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وسيلعب ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، مساء غدٍ السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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وأثناء مقابلة بيل مع الحساب الرسمي لدوري الأبطال، طُلب من اللاعب الويلزي أن يختار هدفًا في مباراة نهائية، أجمل من الهدف الذي سجله في شباك ليفربول.

وظل بيل صامتًا عند سماع اسم بعض من اللاعبين الذين سجلوا في المباريات النهائية، مثل ميسي، رونالدو، زيدان، كاسيميرو، ستيفين جيرارد، ليؤكد اللاعب أن هدفه هو الأجمل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بيل، قد سجل هدفًا مميزًا في نهائي 2018، من مقصية رائعة في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد، على ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.