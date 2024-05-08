هدفها إلحاق الضرر بالأهلي؟ .. خطوة مفاجئة وصادمة من الاتحاد في شكواه ضد مالكوم

الإعلامي وليد الفراج كشف عن المفاجأة المدوية في شكوى العميد ضد لاعب الهلال

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فجر الإعلامي وليد الفراج مفاجأة مدوية بشأن شكوى الاتحاد ضد نجم الهلال، مالكوم، بعد إشارته الخارجة خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الهلال هزم الاتحاد 2-1 في نصف نهائي كأس الملك بعد لقاء صعب وعصيب عليه، إذ لعب الشوط الثاني بأكمله منقوصًا من نجمه سيرجي ملينكوفيتش سافيتش، وقد احتفل مالكوم بالفوز بالقيام بإشارة خارجة تجاه جماهير العميد.

تصرف مالكوم الخارج لم يظهر على شريط المباراة الرسمي لكنه ظهر في مقاطع فيديو انتشرت عقب اللقاء، وقد تحدث العديد عن تقدم الاتحاد بشكوى ضده لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم وسط دهشة كبيرة من عدم صدور قرار سريع ضده مما منحه فرصة خوض مواجهة الهلال المؤجلة أمام الأهلي مساء الإثنين الماضي.

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الفراج أوضح خلال حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" أن الاتحاد أبلغهم رسميًا بتقديم شكواه ضد مالكوم بالفعل، لكن مصادر البرنامج أكدت أن ذلك لم يحدث عقب مواجهة الكأس، مشيرًا إلى أن الاتحاد أجل تقديم شكواه حتى قدمها بالفعل يوم أمس الثلاثاء بعد 24 ساعة من مواجهة جاره الأهلي مع الهلال.

الجمهور السعودي وصف تلك الخطوة من الاتحاد بأنها تهدف لإلحاق الضرر بالعدو اللدود، الأهلي، وذلك عبر منح الفرصة للنجم البرازيلي للعب ضد الراقي وهو ما حدث بالفعل، وقد ساهم مالكوم في انتصار الهلال بصناعة الهدف الأول وإحراز الثاني بطريقة فردية مذهلة.

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