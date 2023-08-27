هدفان وقيادة هجومية مرعبة .. هل شاهدت أداء هاري كين الرائع يا ليفاندوفسكي؟

"ماكينة تهديفية جديدة في ميونخ"...

حقق بايرن ميونخ، فوزًا عريضًا على حساب أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني.

وواصل قطار بايرن ميونخ، الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على فيردر بريمن، ليستمر في رحلة التعافي من خسارة السوبر الألماني، ويكمل طريقه للحفاظ على لقب الدوري.

فوز الفريق البافاري اليوم، جاء بمشاركة هاري كين، الذي اندمج مع الفريق سريعًا، ويستمر إبداعه وتألقه في كل مباراة عن السابقة.

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ماذا قدم هاري كين أمام أوجسبورج؟

هل شاهدت أداء هاري كين يا ليفاندوفسكي؟

في الوقت الذي يحاول روبرت ليفاندوفسكي، إيجاد نفسه من جديد في برشلونة، يتألق هاري كين مع بايرن ميونخ ويواصل التوهج مع الفريق البافاري.

أثناء مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج، وفي ذروة تألق هاري كين وتسجيله هدفين، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كان ليفاندوفسكي في إسبانيا وتحديدًا في ملعب لاسيراميكا، أمام فياريال، من أقل اللاعبين في المباراة وأهدر العديد من الفرص المحققة.

وبمرور المباريات ينصهر كين في بوتقة الفريق البافاري أكثر فأكثر، ويعتاد على أسلوب اللعب وحصوله على لقب هداف الدوري الألماني، هذا الموسم أصبحت مسألة وقت ليس أكثر.

كين في مباراة اليوم قدم أداءًا متكاملًا على المستوى الهجومي، إذ نجح في تسجيل هدفين، وبلغت دقة تمريراته 76%، ونجح في حسم خمسة تدخلات لصالحه.

وحصل قائد المنتخب الإنجليزي، على ثقة زملائه بشكل سريع، وأصبح الحلقة الناقصة التي كان يفتقدها الفريق في الموسم الماضي، إذ أصبح هو المحطة التي تصل إليها محاولات أجنحة بايرن ميونخ الخطيرة، والتي تترجم الفرص إلى أهداف.

وجود كين في صفوف الفريق البافاري، يذكر عشاق الفريق بوجود ليفاندوفسكي، والآن سيتعين على النجم الإنجليزي، بذل المزيد من الجهد ليؤكد أنه خير خلف لخير سلف، وهجوم الفريق البافاري سيكون في أمان معه.