هدفان عالميان لصلاح وماني يقودان ليفربول لتخطي نوريتش سيتي

نجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف لفوز بثلاثة أهداف على نوريتش سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتقدم الضيوف في النتيجة عبر ميلوت راشيكا في الدقيقة 48، لكن الرد من أصحاب الديار أتى قويًا بهدف عالمي من ساديو ماني بالدقيقة 64.

وفي الدقيقة 67 وضع محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، وهو الهدف رقم 150 له مع ليفربول في كل البطولات.

بفضل هذا الهدف، بات صلاح ضمن قائمة من عشرة أساطير لليفربول من سجلوا 150 هدفًا أو أزيد بملعب أنفيلد.

وأنهى لويس دياز آمال نوريتش في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 81 وبتمريرة حاسمة من جوردان هندرسون.

تشيلسي وبعد العودة للمباريات المحلية، خطف فوزًا من كريستال بالاس بهدف حكيم زياش في اللحظات الأخيرة.

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بملعب الإمارات، واصل آرسنال الانتصارات، وفاز بهدفين لهدف على برينتفورد من توقيع إميل سميث رو وبوكايو ساكا.

أستون فيلا تلقى هزيمة جديدة وهذه المرة من واتفورد بهدف للا شيء، بينما هُزم إيفرتون أمام مضيفه ساوثامبتون بهدفين نظيفين.

بهذه النتائج، ليفربول في وصافة البريميرليج برصيد 57 نقطة، وخلفه تشيلسي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

آرسنال بات سادسًا برصيد 42 نقطة، مقابل 32 نقطة لساوثامبتون.

من ناحية المنافسة على الهبوط، بيرنلي فاز على برايتون وبات رصيده 17 نقطة بالتساوي مع نوريتش، مع التفوق على الأخير بفارق الأهداف.

أما واتفورد وصل للنقطة 18 ولا يزال في مراكز الهبوط، بينما إيفرتون تجمد رصيده عند 22 نقطة، وبرينتفورد 24، وأستون فيلا 27.