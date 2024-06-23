"هدر مالي يقابله صياح" .. قضية محمد أبو جبل تتكرر في دوري روشن!

من سيتكرر معه سيناريو أبو جبل؟

يبدو أن قضية الحارس المصري محمد أبو جبل قد تتكرر مرة أخرى في دوري روشن السعودي خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يُنذر بهدر مالي جديد!

وكان النصر قد وقع مع أبو جبل في صفقة انتقال حر، قبل أن يتراجع العالمي في التعاقد ويُلغي اتفاقه مع الحارس المصري، الذي قام بشكوى النادي للحصول على قيمة العقد، ليتم الاتفاق معه بشكل ودي وإنهاء الأمر بالتراضي.

وكشف الإعلامي فهد الروقي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن قضية أبو جبل قد تتكرر مرة أخرى خلال الفترة القادمة دون الكشف عن اسم النادي أو اللاعب الذي سيحدث معه هذا الأمر.

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وجاء نص تغريدة الروقي كالآتي: "نحن في انتظار قضية أبو جبل (جديدة)، هدر مالي غير مبرر يقابله صياح مظلومية"ـ

ولم يحدد الروقي المقصود من تغريدته بشأن اللاعب الذي تكرر معه سيناريو أبو جبل، في ظل اهتمام النصر بأكثر من لاعب خلال الوقت الحالي.