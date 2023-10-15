هدايا برشلونة للدوري الأمريكي مستمرة .. لاعب جديد يتبع ميسي وألبا وبوسكيتس!

النادي الكتالوني سيتخلص من فاتورة راتب كبير أخرى!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة على وشك التخلص من أحد نجومه مرة أخرى قريبًا، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن هناك لاعبًا جديدًا سيتبع نجوم برشلونة السابقين نحو الدوري الأمريكي في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا اللاعب سيكون سيرجي روبرتو الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بحلول صيف العام القادم 2024.

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ولن يكون روبرتو هو اللاعب الأول الذي يخرج من برشلونة بشكل مباشر نحو الدوري الأمريكي، حيث سبقه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وانضم الثنائي السابق إلى ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقد اللاعب الأرجنتيني في صفوف باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن روبرتو لا يحصل على الكثير من الدقائق تحت قيادة تشافي هيرنانديز، حيث ظهر فقط في ست مباريات هذا الموسم، كان منهم مواجهتان فقط بشكل أساسي.