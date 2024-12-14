هدايا بين الأساطير.. ميسي يشكر بيكهام على "الحذاء الجديد"

هذا هو الموعد الأول لارتداء النجم الأرجنتيني حذاءه الجديد

أرسل الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة إلى ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، بعد حصوله على زوج خاص من أحذية adidas Predator التي تحمل توقيع أسطورة مانشستر يونايتد.

وشارك ديفيد بيكهام في خروج زوج جديد من أحذية Adidas Predator للنور، وذلك احتفالًا بالذكرى السنوية الثلاثين للحذاء الذي ارتبط إلى الأبد بأسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا.

والآن، كشف ميسي في "ستوري" عبر حسابه على إنستغرام أن مالك إنتر ميامي أرسل له زوجًا جديدًا من الأحذية كهدية، شاكرًا إياه على الهدية بعبارة: "إنهم لدي بالفعل في المنزل.. شكرًا ديفيد بيكهام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

Instagram @leomessi

وقدم ميسي موسمًا رائعًا في الدوري الأمريكي 2024، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 19 مباراة، لكن إنتر ميامي ذاق الهزيمة في الأدوار الإقصائية بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في مفاجأة مدوية.

ومن الممكن أن يشارك ميسي في المباراة المقبلة للأرجنتين أمام أوروجواي في مارس المقبل، وهو الموعد الأول الذي قد نراه فيه مرتديًا الحذاء الذي أهداه إليه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام.