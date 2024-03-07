هداف حتى في التصريحات.. هالاند يقصف أرنولد ويُعيّر ليفربول بالثلاثية!

هذه هي الطريقة التي رد بها النرويجي..

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رد النرويجي إرلينج هالاند بشكل ذكي على تصريحات ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، التي أدلى بها مؤخرًا حول الفارق بين بناء كل من فريقي مانشستر سيتي وليفربول.

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وزعم ألكسندر أرنولد في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن السيتي "آلة بنيت للفوز"، وقال إن "الطريقة التي بنى بها الناديان فريقيهما والطريقة التي فعلنا بها ذلك، ربما تعني المزيد لمشجعينا".. في إشارة إلى عدم إنفاق الريدز الكثير من الأموال مثل السيتي.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: "إذا أراد أن يقول ذلك، حسنًا. لقد أتيت إلى هنا منذ عام وفزت بالثلاثية. لقد كان شعورًا رائعًا للغاية. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط، يمكنهم التحدث بقدر ما يريدون، أو يمكنه (أرنولد) التحدث بقدر ما يريد. لا أعرف لماذا يفعل ذلك، لكن لا يشغلني".

وعن فرص السيتي في إحراز لقب الدوري الإنجليزي، أضاف النرويجي: "أعتقد أن هناك الكثير ممن يمكنهم الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي السنوات الأخيرة كان مانشستر سيتي هو الأرجح حظًا وسنحاول القيام بذلك مرة أخرى. لن يكون الأمر سهلاً لكننا جيدون!".

ويلتقي كل من ليفربول ومانشستر سيتي الأحد على ملعب أنفيلد في مباراة يراها الكثيرون من أهم المحطات لحسم هوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 2023-2024.

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