هجوم مبكر للغاية.. جماهير ليفربول تحطم حافلة ريال مدريد!

لقطة ليست جيدة أبدًا..

تفاجأت حافلة ريال مدريد بملعب أنفيلد بهجوم ضارٍ من قبل جماهير ليفربول أثناء وصولها إلى محيط الميدان، بإلقاء الحجارة عليها.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع ليفربول يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز النادي الأبيض بثلاثية لهدف.

ورغم أن جماهير ليفربول هاجمت حافلة الملكي، إلا أنه ولحسن الحظ لم يتعرض أحد من بعثة ريال مدريد سواءً من اللاعبين أو الإداريين للإصابة.

الخسائر فقط أتت في الحافلة نفسها، حيث تعرض جزء من زجاجها الخلفي للكسر، وخلّف الموقف صدمة كبيرة للاعبي ريال مدريد قبل دقائق من انطلاق المباراة.

المسؤولون في ملعب أنفيلد تحركوا سريعًا وقاموا بتنظيف الزجاج المكسور في حافلة ريال مدريد، لتواصل الحافلة طريقها حتى تدخل باللاعبين لغرف خلع الملابس.

وربما أن تصريحات يورجن كلوب التي هاجم فيها ملعب ألفريدو دي ستيفانو وعظّم فيها ملعب أنفيلد كانت سببًا في شحن الجماهير بشكل أو بآخر، ما ترتب عليه هذا الموقف غير المتوقع.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من المتوقع أن يتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الفعلة كتوقيع عقوبات على إدارة ليفربول أو الجماهير عند العودة للمدرجات مرة أخرى.