هجوم على جماهير نابولي في سويسرا

محاصرة السيارات ذات اللوحات الإيطالية في زيوريخ..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرضت جماهير نابولي الإيطالي لاعتداء في سويسرا على هامش مواجهة الفريق الليلة ضد زيوريخ.

ونقل الصحفي الإيطالي كارلو ألفينو لقطات من تلك الواقعة، متهماً الشرطة المحلية ببطء رد الفعل.

وقال ألفينو:"هجوم جبان ضد جماهير نابولي. السيارات التي تحمل لوحات أرقام إيطالية تم محاصرتها والهجوم عليها، لم يكن ذلك بعيداً عن الملعب".

أيضاً ورد في التقارير وجود عدد كبير من جماهير نابولي في الملعب بتلك الأمسية، بالإضافة للعديد من السويسريين ذوي الأصول الإيطالية.

يذكر أن مواجهة الفريقان جارية في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.