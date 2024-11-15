"هذا عار ومظهركم يبدو مروعًا" .. هجوم شرس على ملاك مانشستر يونايتد بسبب قرارهم ضد "ذوي الهمم"!

إدارة اليونايتد في موقف حرج أمام الجماهير

يجهز ملاك نادي مانشستر يونايتد بقيادة السير جيم راتكليف، خطة إجراءات تخفيض على الدعم المخصص لأحد روابط النادي، الأمر الذي وضع الإدارة في موقف حرج أمام الجماهير.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تتجه لخفض مدفوعات رابطة مشجعي النادي من ذوي الهمم، البالغة 40 ألف جنيه إسترليني سنويًا، إلى النصف في تصرف مثير للجدل.

ومنذ وصول السير جيم راتكليف في يناير الماضي، قامت الإدارة بإجراءات صارمة من أجل توفير النفقات وضمان أن يكون النادي في وضع مالي سليم، عندما يتعلق الأمر بالامتثال لقواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، من ضمنها تسريح حوالي 250 عامل داخل النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن رابطة مانشستر يونايتد من ذوي الهمم، الأولى من نوعها في إنجلترا، ليست بعيدة عن إجراءات التخفيض، الأمر الذي قد يُقابل باستجابة عدائية من المشجعين بعد أن أعلن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز عن إيرادات قياسية بلغت 661.755 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي.

وقال مصدر مطلع من داخل الرابطة، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه: "هذا عار.. الأرقام التي يتحدثون عنها هي قطرة في المحيط والمظهر سيكون مروعًا. يبدو الأمر وكأن النادي فقد الاتصال بروحه".

وأضاف: "كان نادي المشجعين من ذوي الهمم دائمًا ما يمثل جزءًا كبيرًا من مانشستر يونايتد وعندما ترى مقدار الأموال التي يتم إهدارها على دفع رواتب المديرين وجلب لاعبين ليسوا جيدين بما فيه الكفاية، سيكون من الصعب جدًا تبرير شيء مثل هذا".

وكانت إدارة اليونايتد تساهم بشكل كبير في أنشطة خيرية للرابطة، تتمثل في تذاكر الأحداث السنوية والتي تشمل حفل عيد الميلاد الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأعضاء، وكذلك يوم البولينج حيث يتم تقديم الجوائز والميداليات للأطفال المشاركين.