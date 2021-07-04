هجوم شرس على بوليسيتش للسقوط على سمكة: هبوط من نوع جديد!

الغضب كبير تجاه النجم الأمريكي..

وجد نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش نفسه وسط عاصفة من الانتقادات بعد فيديو انتشر له على وسائل التواصل الاجتماعي مع سمكة هامور عملاقة.

الفيديو ظهر فيه النجم الأمريكي وهو يداعب كرة القدم فوق السمكة العملاقة من فوق مركز صيد، ثم سقطت الكرة منه في الماء ليسقط على السمكة ويتسبب في معاناة لها.

على الفور، تعرض بوليسيتش إلى هجوم حاد من قبل جماعات ضغط مختلفة على فعلته، ولعل الهجوم الأهم كان من "Blue Planet Society"، وهي مجموعة من المتطوعين تنظم حملة لإنهاء الاستغلال المفرط للمحيطات في العالم.

وكتبت المجموعة في هذا الصدد "إن إساءة استخدام هامور مهدد بسبب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل هبوطًا جديدًا".

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سمكة الهامور الضخمة هي سمكة تتواجد في المياه الاستوائية، يمكن العثور عليها بشكل شائع في المياه قبالة الساحل الشرقي للأمريكتين، وتوجد نادرًا في سواحل إفريقيا من الكونغو إلى السنغال.

ويصنف الهامور على أنه "معرض لخطر الانقراض"، وهو ما دعا السلطات الأمريكية لمنع صيده بكثرة بعدما تداعى عدده خلال تسعينيات القرن الماضي.

ولا يعرف حتى الآن كيف سيواجه بوليسيتش هذه الانتقادات، وإذا ما كان سيخرج للاعتذار عما قام به أم لن يكترث بكل ما حدث.

الجدير بالذكر أن بوليسيتش هو أحد نجوم تشيلسي في الموسم الماضي، حيث لعب 43 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وساهم في تتويج البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا.