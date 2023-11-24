هجوم ريال مدريد في ورطة بسبب الإصابات وأنشيلوتي يلجأ للناشئين

الناشئين حل ريال مدريد في أزمته الحالية....

يعاني ريال مدريد، من أزمة كبيرة مع الإصابات خاصة في الشق الهجومي بعد إصابة ثنائي هجوم الفريق فينيسيوس جونيور، ورودريجو في فترة التوقف الدولي الماضية.

وتعرض الثنائي البرازيلي، إلى إصابة في فترة التوقف الدولي الأخيرة أثناء مشاركتهم في في تصفيات كأس العالم 2026، وكان معهم الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قرر الاعتماد على قطاع الناشئين في قيادة هجوم الفريق في الفترة القادمة، لحين عودة المصابين.

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ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب قادش، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، مساء يوم الأحد 26 نوفمبر.

ووفقًا لما أشار إليه التقرير، فإن هناك خمسة مرشحين من فريق الشباب، يدرس أنشيلوتي الاستعانة بأحدهم لتدعيم صفوف الفريق، في الفترة القادمة لمواجهة الغيابات والإصابات.

ويعتبر المهاجم جونزالو جارسيا توريس، المرشح الأقوى لقيادة هجوم الميرينجي في الفترة القادمة، بعدما حصل المهاجم الشاب صاحب الـ 19 عامًا على إعجاب الجهاز الفني لريال مدريد، بسبب قدرته على إنهاء الهجمات بشكل مميز.