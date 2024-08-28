بعد التهديدات الروسية .. مسؤولو قرعة دوري أبطال أوروبا يتحدون الهجوم السيبراني

الشركة المنظمة تتحدى بنظام حماية قوي

يترقب عشاق الكرة حول العالم، مساء الخميس المقبل، مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي ستسفر عن مواجهات قوية في ظل تغير شكل المسابقة.

وهناك مخاوف من اختراق نظام القرعة وإفساد الحدث، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي استبدال نظام الكرات في تحديد المنافسين بالكمبيوتر، بدلًا من الاستعانة بالنجوم السابقين الذين يسحبون عددًا كبيرًا من الكرات.

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال بنظامه الجديد، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلًا من 6 مباريات وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

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وقالت الشركة الإنجليزية المسؤولة عن القرعة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، إنها مستعدة تمامًا للتعامل مع تهديد الهجوم السيبراني من روسيا، بعدما تغلبت على هذا الأمر خلال قرعة كأس العالم 2022.

كشف المسؤولون أنهم تصدوا لهجوم أثناء قرعة قطر 2022، ويعتقدون أنهم جاهزون جيدًا للتعامل مع هذا الأمر، حيث قال الرئيس التنفيذي ديفيد جيل: "نحن نأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد بشكل لا يصدق".

وأضاف: "من الواضح أن هذه قضية حساسة. أنا متردد في الخوض في تفاصيل حول ما نقوم به ولكن يمكنني أن أؤكد لك أننا اتخذنا كل الخطوات الممكنة للتأكد من أن هذا الأمر آمن قدر الإمكان. قمنا بتقييم المخاطر ووضعنا الاحتياطات اللازمة".

وأجريت قرعة كأس العالم بعد 5 أسابيع من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتم منع منتخب روسيا من المشاركة في البطولة، كما تم استبعاد الأندية الروسية من المنافسات الأوروبية.