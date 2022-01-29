هجوم الهلال .. لماذا إيفرتون؟ ورقمان يحسمان المقارنة بين موديست وإيجالو

مازال الهلال يبحث عن مهاجم يُعوض به رحيل لاعبه الفرنسي بافيتمبي جوميس، وقد ارتبط النادي بـ3 لاعبين يعمل على ضم أحدهم قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

خيارات بطل آسيا كما يتحدث الإعلام السعودي حُصرت في إيفرتون سواريس مهاجم بنفيكا، وأنتوني موديست مهاجم كولن، وأوديون إيجالو مهاجم الشباب.

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لماذا إيفرتون؟ هل لتكرار خطأ ماريجا؟

تعاقد الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي مع المهاجم موسى ماريجا، ولكنه لم يجد له مكانًا في تشكيله الأساسي لتواجد بافيتمبي جوميس، ولم يُنقذ النادي من تلك الورطة سوى إصابة أندريه كاريلو ولعب المدرب ليوناردو جارديم بطريقة 4-4-2، واستخدامه لمهاجم بورتو السابق كجناح أيمن.

ماريجا لم ينجح في خانة الجناح، أو لنقل أنه كانت هناك خيارات أفضل كثيرًا منه في هذا المركز، والغريب أن إدارة الهلال ترغب في تكرار نفس الخطأ بالسعي خلف إيفرتون الذي يلعب كجناح أيسر مع بنفيكا.

إيفرتون ليس أبدًا المهاجم المناسب لبطل آسيا، خاصة مع جارديم الذي يُفضل اللعب بمهاجم رقم 9 يُجيد الكرات الهوائية واستغلال التمريرات العرضية، ربما يكون الخيار جيدًا حال استخدام اللاعب البرازيلي كمهاجم متحرك بجانب ماريجا، لكن وما الذي سيفعله الوافد الجديد ميشايل؟ المفترض أن يلعب هذا الدور لأنه لن يستطيع إزاحة سالم الدوسري من خانة الجناح الأيسر.

خيار إيفرتون هو الأسوأ للهلال لخلافة جوميس، لأن أسلوب لعب اللاعبين مختلفة تمامًا، وبتواجد الدوسري وميشايل لم يعد هناك حاجة أبدًا لضم جناح أيسر ثالث.

من الأفضل للهلال .. إيجالو أم موديست؟

الهلال ارتبط أولًا بالمهاجم الفرنسي موديست، ومن ثم تصاعدت وتيرة الأخبار حول مفاوضاته مع الشباب لضم إيجالو، فمن منهما الأفضل للزعيم؟

المهاجمان ذو جودة ممتازة، وقد أثبتا ذلك خلال مسيرتهما الكروية، وعمرهما مناسب جدًا ومتقارب، ولذا انضمام أي منهما للهلال سيكون صفقة قوية وإضافة كبيرة لهجومه.

إن نظرنا للأهداف المتوقعة من جانب اللاعبين هذا الموسم، نجد الرقم لإيجالو 9.96 وقد سجل 12 هدفًا، فيما هو لموديست 11.97 وقد سجل 13، مما يُشير إلى أنهما يُجيدان استغلال الفرص السهلة وكذلك إحراز الأهداف الصعبة.

عامل مهم جدًا يمنح إيجالو الأفضلية وهو نجاحه في الدوري السعودي وانسجامه التام مع أجواء السعودية، إذ يتألق مع الشباب هذا الموسم وقد أحرز معه 12 هدفًا في الدوري ويؤدي بامتياز.

هذا الأمر سيُوفر على الهلال الكثير من الوقت، وذلك حيوي جدًا خاصة في ظل حدوث الصفقة في منتصف الموسم واستعداد الفريق لخوض غمار كأس العالم للأندية.

اختيار الهلال للفرنسي موديست لم يأت من فراغ أبدًا، إذ إن نظرنا لأرقامه نجد أنه سجل 13 هدفًا هذا الموسم في الدوري الألماني 9 منها بالرأس، وهو هنا يتفوق بشكل ساحق على نظيره النيجيري الذي لم يُسجل سوى هدفين برأسه من إجمالي 12.

تلك النقطة حيوية جدًا بالنظر إلى طريقة لعب الهلال تحت قيادة جارديم، واعتماد المدرب البرتغالي بشكل كبير على التمريرات العرضية كأسلوب هجومي للوصول لمرمى المنافسين، إذ يُعد الفريق أكثر أندية الدوري السعودي لعبًا لتلك التمريرات من اللعب المفتوح برصيد 335 تمريرة، وبفارق هائل عن ضمك صاحب المركز الثاني بـ277 تمريرة.

الهلال بحاجة لمهاجم يُجيد استغلال تلك التمريرات العرضية، بجانب أنه بحاجة لمهاجم يُساند الدفاع في الكرات الثابتة لأنها نقطة ضعف واضحة له هذا الموسم ... هنا لن يجد أفضل من خيار موديست صاحب الـ33 عامًا.

علينا ألا نُهمل كذلك أن التعاقد مع موديست لن يُكلف خزينة الهلال الكثير، نظرًا لأن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما سيضطر النادي للتضحية بأحد لاعبيه بجانب مبلغ مالي كبير لضم مهاجم الشباب.

الخلاصة

الهلال يسعى لضم مهاجم حقيقي وليس جناح أو مهاجم وهمي، وبالتالي يجب أن يخرج إيفرتون من حساباته تمامًا، وأن يبقى خيارًا مستقبليًا حال تم التخلي عن ماريجا وأندريه كاريلو.

المقارنة بين موديست وإيجالو صعبة جدًا، كلاهما خيار مناسب وممتاز جدًا، عامل الانسجام يقف مع النيجيري صاحب الـ32 عامًا، لكن تفوق الفرنسي في الكرات الهوائية يمنحه أفضلية كبيرة مقارنة بأسلوب لعب الهلال تحت قيادة جارديم.

نجاح الهلال في ضم أي منهما سيكون خير تعويض للأسد جوميس، لكن بالطبع موديست قد يحتاج وقتًا أطول من إيجالو للانسجام مع أجواء الفريق والدوري السعودي.