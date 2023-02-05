"هجرة العقول السبب" .. الصحفي المغضوب عليه من كلوب يكشف المستور!

هجرة الأدمغة تشل ليفربول وتغضب يورجن كلوب!

ظهر يورجن كلوب مدرب ليفربول في حالة عصبية خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول خسر بثلاثية دون رد، لكن يبدو أن الهزيمة ليست السبب الوحيد وراء غضب المدرب الألماني، الذي رفض الرد على سؤال جيمس بيرس الصحفي بمجلة "ذا أتلتيك" -على وجه الخصوص- عندما سأله عن تحضيرات الفريق، والنتائج السلبية التي يمر بها.

ورد عليه كلوب برفض الحديث معه قائلًا: "سيكون من الصعب للغاية أن أتحدث معك، سأكون صريحًا أفضل ألا أرد عليك، وأنت تعلم لماذا، بسبب الأمور التي تكتبها".

وقال الصحفي جيمس بيرس لموقع "ذا أنفيلد" عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي للموقع على "تويتر": "قيل لي منذ ذلك الحين أنه كان يتفاعل مع شيء قرأه في مكان آخر وأنا لم أكتب شيئًا في الأيام القليلة الماضية".

وأرجح حساب "ذا أنفيلد" إلى أن السبب وراء غضب كلوب يرجع لتقرير منشور في شبكة "سكاي سبورت" بعنوان "ليفربول: كيف أصيب الريدز بقيادة يورجن كلوب على أرض الملعب بسبب هجرة الأدمغة".

ويسلط تقرير الصحفية ميليسا ريدي الضوء على رحيل مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي الرياضية ومايكل إدواردز المدير الرياضي السابق للنادي، وتزايد نفوذ أندرياس كورنماير، رئيس قسم اللياقة البدنية والتكييف، حيث ترى أن هذه أحد أسباب تراجع أداء الفريق على أرض الملعب بعد تراجعه خلف الكواليس، ورحيل أبرز أعضاء الطاقم الفني في التحليل.