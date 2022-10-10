هتافات معادية ومطالبات لابورتا .. برشلونة يشحن جماهيره ضد إنتر

جماهير برشلونة تُثير غضب إنتر قبل لقاء العودة بدوري أبطال أوروبا.

يبدو أن صدى هزيمة برشلونة أمام إنتر لا تزال علاقة في آذهان جماهير البلوجرانا، خاصة بعد شعورهم بالغضب والظلم التحكيمي في اللقاء.

برشلونة سقط أمام إنتر بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ملعب جوزيبي مياتزا، وسجل هاكان تشالهان أوغلو هدف اللقاء الوحيد، وشهدت المباراة أكثر من لقطة جدلية.

وطالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء جراء لمسة يد على لاعب الإنتر لكن الحكم رفض طلبهم، كذلك تم إلغاء هدف لصالح برشلونة بداعى لمس كرة يد بيدري، مما تسبب في غضب عارم بالجانب الكتالوني، وأشارت تقارير أن جوان لابورتا رئيس النادي قرر رفع شكوى ضد الحكم وحكم الفيديو المساعد، واليويفا بالإضافة إصدار النادي لأكثر من بيان حول الواقعة.

جماهير برشلونة تستعد لمواجهة الإنتر بالهتافات المعادية

وذكر جريدة "توتوسبورت" الإيطالي أن مشجعو برشلونة خلال مباراة ضد سيلتا فيجو، قاموا بتوجيه هتافات ضد الإنتر، واتهامهم بالغش.

الفريق الكتالوني نجح في التغلب بصعوبة على سيلتا فيجو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النيراتزوري يشعرون بالانزعاج لأنهم لم يتوقعوا أن تستمر آثار الجدل لفترة طويلة وتستمر حتى مباراة الإياب.

يذكر أن الفريق الكتالوني يستضيف الإنتر يوم الأربعاء القادم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في كامب نو.