فيديو | هتافات عنصرية في الجوهرة .. جمهور الهلال يرد الإهانة للأهلي!

كلمة الختام كانت من نصيب جمهور الهلال..

SHAHID

حرب المدرجات فرضت نفسها بقوة على كلاسيكو الأهلي والهلال الليلة، فكانت كلمة الختام من نصيب القوة الزرقاء، بفضل انتصارها في اللقاء.

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الزعيم خطف ثلاث نقاط مهمة من معقل الراقي بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

قبل اللقاء كان جمهور الأهلي يهتف "هاتوا الحرامي .. هاتوا الحرامي"، و"هاتوا الشايب .. هاتوا الشايب"، في إهانة واضحة للهلال ومدربه البرتغالي جورج جيسوس.

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وعقب اللقاء، ردت القوة الزرقاء الإهانة للفريق الجداوي بهتافات عنصرية، إذ علت صيحاتها بالهتاف العنصري الشهير "يالا يا ضفدع على المستنقع"، بجانب "جاك الشايب .. اسمع يا هابط"، في إشارة لهبوط الأهلي الموسم الماضي لدوري يلو للدرجة الأولى.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 86 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

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