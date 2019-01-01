هتافات شكرينيار تثير غضب جماهير يوفنتوس

شكرينيار يحظى بشعبية كبرى في إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثار مقطع فيديو يظهر فيه ميلان شكرينيار، نجم إنتر، وهو يسخر من غريمه يوفنتوس غضب جماهير الأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

شكرينيار يحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي النيراتزوري بسبب مستواه الثابت وتفضيله البقاء وتجديد عقده رغم العروض الضخمة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر شكرينيار رفقة مجموعة من الأشخاص ويردد النشيد الشهير بجماهير كورفا نورد إنتر، والذي يسخر من غياب التتويج الأوروبي ليوفنتوس.

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وتقول كلمات الأنشودة كما رددها شكرينيار: "مثلنا يا يوفنتوس لن يحدث أبداً، لن يحدث أبداً أن تتوج بدوري الأبطال"، الأمر الذي أثار حفيظة مشجعي البيانكونيري، ولاقى ترحيباً من جمهور النيراتزوري.

وعانى يوفنتوس في السنوات الأخيرة من فشله في تحقيق اللقب الأوروبي بعدما وصل مرتين لنهائي دوري الأبطال في 2014 و2017 وخسر البطولة.

ويعد إنتر آخر فريق إيطالي رفع كأس دوري أبطال أوروبا عندما حقق الثلاثية في موسم 2009-2010.