هبوط وخصم 18 نقطة .. أبراموفيتش يتورط في فضيحة مُدوية بالدوري الهولندي

الأزمات تلاحق رجل الأعمال الروسي بعد رحيله عن تشيلسي

فضيحة مدوية هزت أركان الكرة الهولندية على مدار الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خصم 18 نقطة من فريق فيتيسه أرنهيم وهبوطه من الدوري المحلي.

فيتيسه أعلن، أمس، الجمعة، عن خصم هذا العدد الضخم من النقاط وهبوطه من الدوري الهولندي، بسبب مخالفات مالية وفشل النادي المستمر في تلبية لوائح الترخيص.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت لجنة التراخيص وجود مؤشرات على أن مالك تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش، كان يُسيطر أو لا يزال مُسيطرًا على فيتيسه حتى الآن.

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وأوضحت أن الاتحاد الهولندي على دراية كاملة بأي مخاطر محتملة بخصوص هذه القضية، ويواصل التحقيق في وجود أي علاقات بين فيتيسه ورجل الأعمال الروسي.

وأشارت إلى أن ما يثير الشك حول سيطرة مالك البلوز السابق على النادي الهولندي من وراء الكواليس، هي العلاقة القوية بين فيتيسه وملاكه الروس مع تشيلسي الذي سبق أن امتلكه أبراموفيتش منذ 2003 وحتى 2022.

ومن جانبه نشر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن هذه الأنباء، مشددًا على عدم قيامه باستئناف العقوبة، حتى لا يتسبب ذلك في تهديد الرخصة الحالية.

جدير بالذكر أن أبراموفيتش رحل عن تشيلسي في عام 2022، بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضده بسبب الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتشرت بعدها عدة أنباء حول تورط مالك تشيلسي السابق في صفقات فساد مزعومة، حققت له ثروة طائلة خلال السنوات الماضية.