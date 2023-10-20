"هاهاهاها" .. جوارديولا يختار الفائز بالكرة الذهبية بين ميسي وهالاند

اختار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحيادية، عندما تم سؤاله عن اللاعب الأحق بالكرة الذهبية هذا العام من بين إرلينج هالاند وليونيل ميسي.
هالاند سجل 52 هدفًا مع سيتي الموسم الماضي وقاد الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد ليكملوا ثلاثية رائعة، وعلى الجانب الآخر ساهم ميسي بشكل واضح ومؤثر في فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.
ووسط أنباء تفوق ميسي على هالاند، قال جوارديولا ضاحكًا في تصريحات للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد برايتون في البريميرليج:"سؤال مضحك للغاية، قلت دائمًا إن الكرة الذهبية يجب أن تكون قسمين: أحدهما لميسي والآخر لباقي اللاعبين".
وأضاف:"هالاند يجب أن يفوز بها لأنه ساعدنا على تحقيق الثلاثية وسجل 52 هدفًا، لكن أيضًا ميسي من عالم آخر لأن الموسم الأسوأ له قد يكون الأفضل لبقية اللاعبين، بالتأكيد سأحب فوز هالاند من باب الغرور لأنه ساعدنا على تحقيق ما حققناه، ولكنني لن أخبرك أنه من الظلم فوز ميسي بها".اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
جدير بالذكر أن سيتي لديه سبعة لاعبين في قائمة المرشحين للكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبًا وهم رودري، كيفين دي بروينه، روبن دياش، جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، يوشكو جفارديول بالإضافة لهالاند.