هاني رمزي يتحدث عن ارتفاع أسعار اللاعبين بالدوري المصري

الدوري المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاع في أسعار اللاعبين بشكل كبير

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، عن أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة بالدوري المصري، مؤكدًا أنها مبالغ فيها.

وتّعين هاني رمزي في جهاز المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق.

وقال رمزي في تصريحات لإحدى الصحف المصرية، إن تعاقد الأندية مع لاعبين كبار في الفترة الأخيرة، يعود للضغوط الجماهيرية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "من الصعب أن يحصل النادي في حالة بيع اللاعب على عائد مادي يساوي ما قام بإنفاقه على شراء آخرين، مثل أوروبا".

وارتفعت أسعار اللاعبين بشكل كبير في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، مما جعل بعض الأندية بإبرام صفقات ضخمة.

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وكان الأهلي قد ضم حسين الشحات من العين الإماراتي، بمقابل مادي ما يقرب من 5 ملايين ونصف دولار.