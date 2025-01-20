"شاطر ولكن!" .. هاني الداود يكشف "طبيعة" نور الدين بن زكري التي تمنعه من تدريب النصر

بن زكري الذي أجبر النصر على التعادل مع الخلود (3-3)..

لعل الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، هو أحد أكثر المدربين إثارة للجدل، بشأن تصريحاته مع النصر، والتي كان أبرزها المقولة المتداولة له، خلال ظهوره في أحد المؤتمرات الصحفية، بأن النصر لا يفوز عليه إلا بضربات الجزاء.

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وصار بن زكري حديث الساعة، خلال الأيام الماضية، وتحديدًا بعدما قاد الخلود للفوز على الأهلي بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، علمًا بأنه في ثاني مبارياته مع ممثل الرس، قاده للتعادل مع النصر (3-3) بالجولة الثامنة.

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وتلقى الناقد هاني الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، سؤالًا من قِبل أحد المتابعين، بشأن نور الدين بن زكري، وما إذا كانت شخصيته التدريبية مناسبة للنصر في المرحلة المُقبلة، في ظل كثرة الأقاويل حول مستقبل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بسبب تذبذب النتائج.

وعلّق الداود، بقوله إن ابن زكري "شاطر" في تسويق نفسه، خاصة في المؤتمرات الصحفية، ولكنه لا يراه مناسبًا للنصر، موضحًا "مع احترامي له وتاريخه التدريبي، ولكنه من فئة المدربين الذين لا ينافسون على الدوري، ولكن يقود فريقًا في المنطقة الدافئة، أو البقاء، ولكن النصر صعب عليه".

ويملك الجزائري نور الدين بن زكري، مسيرة تدريبية مع العديد من أندية الدوري السعودي، منذ قدومه للمرة الأولى لتدريب الرائد في 2013، فيما قاد أيضًا أندية الفيحاء وضمك، كما نجح في إنقاذ الأخدود من الهبوط في الموسم الماضي، وضمان البقاء بالجولة الأخيرة.

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ويحتل الخلود المركز الثاني عشر في جدول دوري روشن، برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، فيما قاد ابن زكري، الفريق في 9 مباريات - حتى الآن - سجل خلالها 3 انتصارات، مقابل 3 تعادلات ومثلها في الهزائم.