بفضل فليك .. برشلونة يقطع شوطًا طويلًا في السباق مع ريال مدريد على "صخرة البوندسليجا"

ديكو يصل إلى اتفاق "شبه نهائي"

تقدم برشلونة بخطوات كبيرة على ريال مدريد وأندية أوروبية أخرى، في سباق التعاقد مع المدافع الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط تاه (28 عامًا) بعقد مع باير ليفركوزن، ينتهي في صيف 2025، ما يجعل رحيله عن النادي بالمجان فرصة مذهلة لأكبر الأندية الأوروبي، وهو ما يسعى برشلونة للفوز به في ظل منافسة شرسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ووفقًا للصحفي الإسباني ماتيو موريتو، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا) فإن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة تواجد أمس في ألمانيا واجتمع مع جوناثان تاه ووكيله في أحد المطاعم بمدينة ليفركوزن للاتفاق على تفاصيل انتقاله إلى النادي الكتالوني.

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وأشار إلى أن المؤشرات الأولية بعد هذا اللقاء إيجابية، حيث سارت المفاوضات بشكل جيدة والعلاقة جيدة بين الطرفين، مما يجعل برشلونة في صدارة اهتمامات تاه، للعب باسمه في الموسم المقبل.

وأضاف: "المفاوضات لم تغلق بنسبة 100٪، لا يزال هناك خطوات يجب اتخاذها. لكن رغم ذلك هناك انسجام جيد بين جميع الأطراف، خصوصًا أن المدرب الألماني هانسي فليك يعرف تاه جيدًا ولعب دورًا مهمًا في توجيه دفة اللاعب إلى برشلونة".

وأوضخ موريتو، أن برشلونة ليس الوحيد الذي يتنافس للفوز بخدمات تاه، فبخلاف غريمه ريال مدريد، هناك فرق أخرى تراقب الوضع مثل العملاق الألماني بايرن ميونخ، الذي يرى أن لاعب باير ليفركوزن أفضل دعم لخط دفاعه في الصيف المقبل.

ولعب تاه، الذي انتقل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادمًا من هامبورج، 21 مباراة هذا الموسم، حيث يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق، وسجل هدفًا وحيدًا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.