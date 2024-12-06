فليك يوضح موقف رافينيا من مواجهة ريال بيتيس .. ويكشف الجانب الإيجابي لغياب برشلونة عن المونديال!

"رونالد أراوخو جاهز للعودة أمام دورتموند"

أكد الألماني هانسي فليك، جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه ريال بيتيس، غدًا السبت في الجولة 16 من الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن البرازيلي رافينيا سيكون في التشكيلة الأساسية للفريق طالما كان قادرًا على اللعب.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أرى أن بيتيس فريق جيد ويمتلك لاعبين ذوي خبرة، وكذلك قادرون على الضغط العالي وعلينا أن ننتبه لذلك. يجيدون اللعب بالكرة ويلعبون بحدة، علينا أن نركز".

وأضاف: "علينا أن نخوض كل مباراة بنفس العقلية التي لعبنا بها أمام مايوركا. من المهم أن يلعب الفريق واثقًا من نفسه، هذا الفريق الشاب بحاجة لذلك، أظهرنا هذا الأمر في الشوط الثاني من لقاء مايوركا".

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وتابع المدرب الألماني: "إراحة رافينيا؟ نحن بحاجة لوجوده في كل لقاء، إذا كان جاهزًا للعب فسيلعب، إذا كان عليه أن يلعب 90 دقيقة سيكون ذلك. نفس الأمر لروبرت (ليفاندوفسكي) الذي سيكون أساسيًا غدًا".

وواصل: "لدينا خطة للدفع برونالد أراوخو في لقاء ليجانيس، لكنه لن يسافر معنا غدًا لمواجهة بيتيس، أعتقد أنه سيذهب معنا إلى دورتموند وقد يلعب".

وختم فليك: "عدم مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية؟ لا أفكر بشأن ذلك لأنه لا يمكنني تغيير هذا، فنحن لن نشارك. لكن حينما أفكر بالنسبة للاعبين فعليهم حمل كبير، وسيكون من الرائع أن يرتاحوا ونلعب فترة تحضيرية للموسم الجديد بشكل أفضل".