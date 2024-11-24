بعد التعثر أمام سيلتا فيجو .. هانسي فليك وديكو يتفقان على التعاقد مع ظهيرين!

برشلونة يحتاج إلى تدعيمات في الظهرين

كشف تعثر برشلونة أمام سيلتا فيجو مشكلة الأظهرة بالفريق الكتالوني، خاصة من جانب كوندي الذي ارتكب خطأ كلف فريقه هدفًا، فيما لم يقدم جيرارد مارتين المستوى المطلوب في الجهة اليسرى، ليتم تغييره بالشوط الثاني، تجنبًا لحصوله على الكارت الأصفر الثاني ومن ثم طرده!

برشلونة كان متقدمًا بهدفين دون رد، ولكن سيلتا فيجو نجح في تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن هانسي فليك كان يرغب في تدعيم مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، ولكن هذا الأمر لم يكن ممكنًا، وهو نفس الوضع في يناير المقبل، ولذلك فإن المدرب الألماني والمدير الرياضي ديكو يتفقان على ضرورة تدعيم المركزين في الصيف المقبل، بلاعبين يستطيعان المنافسة على اللعب بشكل أساسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور أكثر من ثلث الموسم، بدأت المشاكل تظهر في فريق برشلونة، خاصة في مركز الظهير الأيمن، إذ يتم الاعتماد على كوندي بصفة أساسية دون حصوله على راحة، في ظل غياب الثقة الكاملة في بديله، ليرتكب خطأً فادحًا تسبب في هدف، بينما تم استبدال مارتين الذي لعب بدلًا من بالدي المصاب بعد 45 دقيقة ظهر فيها بشكل غير جيد، لحصوله على كارت أصفر.

وكان يُريد فليك استعارة اللاعب الشاب مارك بوبيل من ألميريا، بالإضافة إلى جلب ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، ولكن هذا كان صعبًا للغاية، حيث يرى المدرب الألماني أنه من الصعب الاعتماد بصورة مستمرة على بالدي وكوندي في كل المباريات، كما أنه لا يمتلك الثقة الكاملة في اللاعبين الشباب، عكس ما يحدث في خط الوسط.

وخطة هانسي هي استغلال الأظهرة الأساسية إلى أقصى حد، رغم أن كوندي قد يحصل على راحة في دوري الأبطال، الإرهاق الناتج عن كثرة مشاركات كوندي قد تكون السبب في فقدانه للتركيز بالدقائق الأخيرة أمام سيلتا.

وإذا توفرت الأموال لدى برشلونة، سيتم التحرك نحو تدعيم الأظهرة كأولوية لهانسي فليك وديكو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.