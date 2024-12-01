ليست المرة الأولى لهانسي فليك .. الكشف عن سر عدم إشراك داني أولمو بلقاء برشلونة ولاس بالماس

أولمو ظل على مقاعد البدلاء يُشاهد فريقه وهو يخسر على ملعب مونتجويك لأول مرة!

رفض المدرب الألماني هانسي فليك؛ المدير الفني لفريق برشلونة، إشراك لاعب الوسط داني أولمو خلال مباراة لاس بالماس، على الرغم من تواجده على مقاعد البدلاء!

وخسر برشلونة أمام لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "AS" عن أن أولمو الذي تواجد على مقاعد البدلاء، يُعاني من إجهاد عضلي في منطقة العانة خلال الفترة الأخيرة، ولذلك فضل فليك إراحته وعدم الزج به أمام لاس بالماس.

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وأوضحت الصحيفة أن فليك يُخطط لإشراك أولمو في مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال مايوركا يوم الثلاثاء المقبل، كما سيلعب لامين يامال الذي شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام لاس بالماس.

وستشهد تشكيلة برشلونة عودة مارك كاسادو بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وأليخاندرو بالدي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سابقة.

وهذه هي ليست المرة الأولى للمدرب الألماني فليك، التي يقوم فيها باستدعاء لاعبًا يُعاني من آلام خفيفة على مقاعد البدلاء دون أن يُشارك، مثلما فعل مع لامين يامال منذ 3 أسابيع، بعد أن سافر إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد، ليستبعده باللحظات الأخيرة بسبب مشكلة في الكاحل الأيمن، بالإضافة إلى أليخاندرو بالدي الذي ضمه في مباراة سيلتا فيجو وظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة بسبب آلام في العضلة الخلفية.