عضو جديد بالجهاز الفني للبارسا

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه إدارة نادي برشلونة لضم الإسباني تياجو ألكانتارا إلى الجهاز الفني لبرشلونة، من أجل معاونة المدرب الألماني هانسي فليك.

تياجو الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي الصيف الماضي بسبب الإصابات المتكررة، ظهر قبل 6 أشهر ضمن الخيارات المتاحة للعمل ضمن الجهاز الفني للألماني هانسي فليك.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية آنذاك، إن ترشيح تياجو جاء ليكون همزة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني، للاستفادة من خبرته ومعرفته بالنادي، بالإضافة لإجادته اللغتين الألمانية والإسبانية.

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وتدرب تياجو لفترة تحت قيادة فليك في بايرن ميونخ، لذلك استطاع أن يحصل على وقت مدته شهر في المدينة الرياضية لبرشلونة، وكان ذلك الوقت كافيًا للجنة الرياضية والجهاز الفني للموافقة على التحدث معه لاحقًا، عندما يسمح وضعه بالانضمام إلى الجهاز الفني.

واليوم تؤكد صحيفة "ماركا" أن فليك سيصدق في وعده لنجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق من خلال تعيينه في الجهاز الفني خلال شهر يناير المقبل.

وتؤكد الصحيفة أن تياجو لعب دورًا مهمًا في تعزيز الروح المعنوية وتقديم الدعم الفني للفريق خلال الفترات السابقة من رحلاتهم وتدريباتهم، مما يجعله إضافة قيمة للفريق سواء على أرض الملعب أو في الجانب التدريبي.

يذكر أن تياجو البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته بشباب برشلونة ولعب للفريق الأول، قبل الرحيل إلى بايرن ميونخ في 2013، وانضم لاحقًا إلى ليفربول في 2020، وهي الخطوة التي لم تنجح وتسببت في نهاية مسيرة اللاعب مع اللعبة، لمعاناته من كم هائل ومتكرر من الإصابات.