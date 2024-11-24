لم يمر مرور الكرام .. هانسي فليك يوبخ لاعبي برشلونة بعد التعادل أمام سيلتا فيجو

مدرب برشلونة يعبر عن غضبه تجاه لاعبيه

وبخ المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة نجوم فريقه، بعد التعادل أمام سيلتا فيجو، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت.

وكان برشلونة متقدمًا بهدفين دون رد، ولكن سيلتا فيجو نجح في التعادل بهدفين بالدقيقتين 84 و 86، ليخطف نقطة التعادل.

وكشفت إذاعة راديو كاتالونيا، عن أنه قبل المؤتمر الصحفي عقب المباراة، جمع هانسي فليك جميع اللاعبين، إذ انتظر لاعب الوسط جافي بعد تصريحاته الخاطفة مع شبكة "DAZN"، لمخاطبة جميع اللاعبين.

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وأضافت الإذاعة أن فليك قام بتوجيه خطابًا قويًا للاعبين في غرفة خلع الملابس، في رسالة واضحة لجميع اللاعبين، بأنه لا ينبغي للمرء أن يعتقد أنه يستطيع الفوز بسهولة، وأن ما حدث غير كاف لتحقيق الأهداف.

وخلال المؤتمر الصحفي انتقد فليك نفسه بشدة، حيث قال: "لم تكن الدقائق العشر الأخيرة فقط، لقد قدمنا مباراة سيئة للغاية، وعلينا أن نكون صادقين".

وواصل: "ما رأيناه اليوم والملخص، عندما تلعب بنسبة 80 او 85%، لا يمكنك الفوز في المباراة".